sabato, 20 Dicembre , 25
askatasuna,-scontri-a-torino-tra-polizia-e-manifestanti
Askatasuna, scontri a Torino tra polizia e manifestanti

Askatasuna, scontri a Torino tra polizia e manifestanti

AttualitàAskatasuna, scontri a Torino tra polizia e manifestanti
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 20 dic. (askanews) – Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo a Torino contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La tensione è salita quando un gruppo di manifestanti ha tentato di forzare il cordone di sicurezza lungo corso Regina Margherita per raggiungere la sede dello storico centro sociale torinese sgomberato nei giorni scorsi. Le forze dell’ordine sono intervenute con idranti e lacrimogeni, mentre i manifestanti hanno incendiato cassonetti lanciando petardi e sassi contro polizia e carabinieri.

Un gruppo di manifestanti travisati e incappucciati si è anche staccato dal troncone principale del corteo nel tentativo di “aggirare” il blocco delle forze dell’ordine e raggiungere così la sede di Askatasuna attraverso vie secondarie del centro storico cittadino. Anche in questo caso polizia e carabinieri li hanno respinti con il getto di idranti e lacrimogeni.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.