askatasuna,-scontri-a-torino-tra-polizia-e-manifestanti

Milano, 20 dic. (askanews) – Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo a Torino contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La tensione è salita quando un gruppo di manifestanti ha tentato di forzare il cordone di sicurezza lungo corso Regina Margherita per raggiungere la sede dello storico centro sociale torinese sgomberato nei giorni scorsi. Le forze dell’ordine sono intervenute con idranti e lacrimogeni, mentre i manifestanti hanno incendiato cassonetti lanciando petardi e sassi contro polizia e carabinieri.

Un gruppo di manifestanti travisati e incappucciati si è anche staccato dal troncone principale del corteo nel tentativo di “aggirare” il blocco delle forze dell’ordine e raggiungere così la sede di Askatasuna attraverso vie secondarie del centro storico cittadino. Anche in questo caso polizia e carabinieri li hanno respinti con il getto di idranti e lacrimogeni.