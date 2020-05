Aspettando EURO 2021, tutti i vincitori della classifica marcatori nella storia degli Europei

Gli Europei itineranti, come ben sappiamo, non si faranno questa estate come era inizialmente previsto, ma l’anno prossimo a causa dell’emergenza Coronavirus. Tuttavia siamo, comunque, a quattro anni dalla storica vittoria del Portogallo di Cristiano Ronaldo e, così, abbiamo voluto rivedere tutti i vincitori della classifica marcatori nei vari Europei. Nomi di prim’ordine, ma non solo. Eccoli. EURO 2016 – Antoine Griezmann Portugal v France – Final: UEFA Euro 2016 Partiamo dall’ultimo Europeo,… continua a leggere sul sito di riferimento