“aspettando-il-premio-charlot”,-domenica-la-prima-serata-con-vincenzo-comunale,-alessandro-bolide-e-pasquale-palma

Premio Charlot a Simone Montedoro e Red Canzian

Una prima serata all’insegna della comicità, quella vera, quella con C maiuscola, quella di “Aspettando il Premio Charlot”, che si terrà domenica 21 luglio, con inizio alle ore 21, presso l’Arena del Teatro Charlot di Capezzano. Una prima serata che vedrà, come protagonisti tre volti amici dello Charlot, che allieteranno il pubblico con la loro comicità, oltre alla consegna di due importanti riconoscimenti a due volti molto noti dello spettacolo e della musica: Simone Montedoro (Premio Charlot Fiction) e Red Canzian (Premio Charlot Grandi Protagonisti dello Spettacolo).

Presentati da Cinzia Ugatti a salire per prima sul palco, dopo la sigla d’apertura affidata sempre al corpo di ballo del Professional Ballet di Pina Testa, sarà Pasquale Palma, tra i protagonisti di programmi tv come “Made in Sud” e “Made in Italy”. Palma, che la comicità l’ha nel dna, nei suoi sketch ha sempre affrontato e continuerà a farlo, anche sul palco dell’Arena Charlot, temi sociali senza mai cadere nel banale, mirando dritto ad un certo “tipo” di Napoletano.

A seguire sarà la volta di Alessandro Bolide, classe 1974, grazie ad un laboratorio di cabaret al Tam ha la possibilità di partecipare al programma Made in Sud dove permane per cinque edizioni su Sky prima di approdare su Rai 2. Monologhista dal linguaggio nazionale, capace di saltare gli stereotipi napoletani, molto originale e con grandi capacità espressive. Nei suoi spettacoli gioca sull’improvvisazione e sull’interazione con il pubblico mettendo in luce, con occhio critico, tutte le difficoltà dei rapporti che ha avuto con le donne della sua vita, con la sua famiglia, con la sua città, con le istituzioni, con le mode, con tutto ciò che la circonda.

Chiude Vincenzo Comunale, napoletano classe 1996, si mette in risalto vincendo diversi festival nazionali di comicità, tra cui proprio il Premio Charlot. Come interprete comico ha fin da subito scelto la strada del monologhista, ispirandosi ai celebri stand up comedians americani. È considerato una delle più interessanti tra le nuove voci della comicità italiana, fautore di un modo di fare stand up comedy irriverente ma allo stesso tempo delicato; un potenziale innovatore per la scena comica napoletana, «una ventata d’aria fresca».

I biglietti per assistere alla serata si potranno acquistare attraverso Ticketone o Go2 al costo di euro 17 la poltrona, ed euro 12 la tribuna. Info e prenotazioni 350 9109146.

