Aspi, De Micheli: “La società non accetta gli impegni assunti”

AGI – “È appena arrivata una nota di Aspi con cui ci ha comunicato” l’adesione “al testo dell’accordo chiedendo la sola eliminazione della clausola dell’articolo 10 in relazione della condizione di efficacia della trattativa societaria”. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli in audizione di fronte alla Commissione Ambiente della Camera spiegando che “la non accettazione della clausola dell’art. 10 richiama gli impegni assunti da Atlantia e Aspi nella lettera inviata il 14-15 luglio”.

La ministra ha poi aggiunto che “Cdp ha informato i ministri competenti con il carteggio” intercorso tra le parti che dimostra come “la trattativa si sia sviluppata con criteri competitivi”.

