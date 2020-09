ROMA (ITALPRESS) – “Sono fiducioso e prudente sul negoziato, se ci sarà un accordo ci saranno anche dei meccanismi adeguati di valutazione”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell’audizione su Autostrade per l’Italia in Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti.

“Il governo sta agendo in modo molto attento e serio nel rispetto dell’interesse pubblico – ha aggiunto -. E’ nell’interesse dei cittadini avere una infrastruttura moderna ed efficiente. Pensiamo che se questa operazione andrà a buon fine consentirà di rafforzare gli investimenti per la manutenzione e l’ammodernamento di una infrastruttura strategica per il Paese”.

L’articolo Aspi, Gualtieri “Fiducioso e prudente sul negoziato” proviene da Notiziedi.

