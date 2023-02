Aspi, Piergiorgio Peluso nuovo CFO a decorrere dal 1 marzo

Roma, 14 feb. (askanews) – Piergiorgio Peluso assumerà la carica di Chief Financial Officer di Autostrade per l’Italia a decorrere dal 1 marzo prossimo. Lo rende noto la società in una nota in cui spiega che la nomina è stata decisa “nell’ambito di una revisione organizzativa volta ad ulteriormente rafforzare, mediante l’accorpamento di più direzioni, le attività nell’area Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione”.

Peluso, prosegue AspI, “vanta un’esperienza pluriennale come CFO maturata anche in primari gruppi quotati ed è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia riunitosi in data odierna, previo parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine. Il curriculum vitae del dott. Peluso sarà reso disponibile sul sito internet della Società”.

La Società “ringrazia il dott. Alberto Milvio, attuale CFO, in carica come Dirigente Preposto sino all’approvazione del bilancio, per il prezioso lavoro svolto in questi anni e la proficua collaborazione, che proseguirà con l’assunzione di altre cariche nel Gruppo”.

