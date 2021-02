La denuncia era stata presentata nel 2017 da un ex insegnante nel 2017 che all’epoca aveva 85 anni. È stato trovato un accordo economico tra l’assicurazione dell’ospedale e il pensionato che ha ritirato la querela. Sentenza di non luogo a procedere per i due camici bianchi Continua a leggere sul sito di riferimento

