ass.-bongioanni:-piemonte-pronto-a-coordinare-il-nord-ovest-su-pac

Roma, 20 mar. (askanews) – Una giornata di confronto attorno alle prospettive, incognite e futuri scenari del nuovo Piano Strategico 2028-34 della Pac. Si è svolto ieri il seminario “Futura Pac. La Pac post-2027 alla prova dei fatti”, organizzato dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta con il supporto di Crea e Rete Rurale Pac, che ha riunito al Grattacielo della Regione Piemonte oltre 300 tra amministratori pubblici, esperti di settore, dirigenti e funzionari della Commissione europea, associazioni di categoria e istituti di ricerca. Quello di Torino è il primo di 4 incontri itineranti sul tema, in programma nei prossimi mesi in altre regioni italiane.

A presiedere i lavori l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni. Sono intervenuti gli assessori all’Agricoltura della Regione Lombardia Alessandro Beduschi, della Regione Liguria Alessandro Piana e della Regione autonoma Valle d’Aosta Speranza Girod, il Capo Unità della direzione generale della Commissione Europea Filip Busz e i direttori delle Autorità di Gestione delle Regioni Basilicata e Veneto. In collegamento video il ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida e il direttore di Agea Fabio Vitale.

“Nella marcia di avvicinamento e messa a punto della nuova Pac – annuncia l’assessore Bongioanni – il Piemonte è disponibile a guidare il coordinamento delle Regioni del Nord-Ovest con Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta nell’interlocuzione con il Masaf e quindi con l’Europa. Di fronte alla prospettiva della Commissione, ufficializzata lo scorso 16 luglio 2025, di affidare la nuova Pac a un fondo unico che per il settennio 2028-34 assorbirà tutti i diversi fondi Ue come Feaga, Feasr e altri fondi di coesione, si fa concreto il rischio che il ruolo delle Regioni venga decisamente ridimensionato nella programmazione e si limiti solo più a funzioni di mera attuazione di quanto deciso altrove”.

Un punto nodale che la nuova Pac dovrà affrontare in modo efficace è il ricambio generazionale e l’accesso dei giovani all’impresa agricola, affrontato nell’intervento di Balocco e della vicedirettrice Sviluppo rurale della Regione Piemonte Anna Valsania: “abbiamo posto il tema specifico perché rischiamo un’agricoltura che non avrà più agricoltori. Negli articoli 14 e 16 dela bozza attuale sono già contemplate misure specifiche per i giovani, ma non basta buttare benzina nel serbatoio. Erogare contributi a un giovane perché apra un’azienda agricola in un’area montana ma senza strade, servizi, commercio, infrastrutture non ha senso. La soluzione è quella cui stiamo guardando in Piemonte: connettere in un volano virtuoso produzioni di qualità, turismo, enogastronomia e diversificazione. Creare, insomma, le condizioni per un insediamento realmente sostenibile”.