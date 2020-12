Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto a Canale 21. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Il Prefetto ha contribuito al cambio di nome dello stadio, ha accelerato tutti i tempi burocratici. Sarà, dunque, lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Sono tante le proposte per l’inaugurazione. Noi vogliamo rendere solenne questo momento, magari realizzermo una targa fuori lo stadio, penso che ci sarà una manifestazione…

Vorremmo invitare altre squadre di calcio, ex campioni così come la nazionale argentina. Sono certo che verrebbero tutti al nuovo Stadio Maradona per rendere omaggio al tempio di Diego. Quando non ci sarà più la pandemia sapremo come agire per rendere speciale questo momento”. La chiosa è sui doni recapitati a Diego e lasciati fuori lo stadio: “Sono ricordi preziosi, vanno protetti. I cimeli saranno conservati in luogo sicuro e presto o tardi faranno parte di un museo. Nulla verrà gettato via”.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post Ass. Borriello annuncia: “Abbiamo grandi idee per l’inaugurazione del nuovo Stadio Maradona!” – I dettagli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento