ass.-città-del-vino:-premiato-il-bozzetto-per-il-manifesto-2025

Dello studente William Fabris dell’IIS Scotton di Breganze (Vicenza)

Milano, 28 lug. (askanews) – E’ di William Fabris, studente della classe 3 C dell’indirizzo professionale grafico dell’IIS Scotton di Breganze (Vicenza) il miglior bozzetto per realizzare l’immagine che accompagnerà il Manifesto dell’Associazione Nazionale Città del Vino per l’anno 2025. Alla sua scuola andrà un assegno di 700 euro per acquisto di materiale didattico.

“Ringrazio tutte le scuole che hanno partecipato al bando – sottolinea il presidente dell’Associazione, Angelo Radica – sono grato per tutte le opere ricevute, per l’entusiasmo dimostrato nei confronti dell’iniziativa, per l’impegno profuso da insegnanti e alunni che quest’anno, in modo ludico, sono riusciti a dare uno spunto di riflessione agli studenti, grandi e piccoli sull’importanza della cultura del vino nel nostro Bel Paese”.

L’associazione ha attribuito anche altri due premi da 250 euro ciascuno: il riconoscimento riservato alle Scuole Secondarie di I grado, è andato all’Istituto Comprensivo di Grumello del Monte (Bergamo) per la partecipazione della Scuola Secondaria di I grado “L. Signorelli”, mentre quello riservato alle Scuole Primarie è stato attribuito all’Istituto Comprensivo G. Toniolo di Pieve di Soligo (Treviso) per la partecipazione della Scuola primaria T. Minniti di Refrontolo. Entrambi gli Istituti si aggiudicano il premio “per la quantità di elaborati inviati, per l’impegno e l’inventiva dimostrata nella realizzazione dei bozzetti”.