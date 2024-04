Ass. Vignaioli Colline di Riparbella esordisce a Verona il 16 aprile

A “God Save The Wine” in pieno Vinitaly, fiera dove andranno 5 Cantine

Milano, 10 apr. (askanews) – Sarà martedì 16 aprile in una Verona in pieno fermento Vinitaly, la prima uscita ufficiale dell’Associazione Vignaioli delle Colline di Riparbella.

L’occasione è il festival itinerante “God Save The Wine” che si terrà al Due Torri Hotel: a partire dalle 20 le otto Cantine dell’Alta Maremma pisana incontreranno appassionati, operatori e giornalisti in un banco d’assaggio con le loro etichette. “E’ il primo evento – ha sottolineato il presidente dell’Associazione, Flavio Nuti, amministratore del Podere la Regola – che vede la nostra associazione uscire in pubblico per raccontarsi attraverso i vini delle aziende che l’hanno costituita con l’obiettivo mettere in atto un’azione collettiva efficace di promozione e comunicazione del territorio e delle produzioni di qualità delle aziende vitivinicole ubicate nelle colline del Comune di Riparbella e zone limitrofe”.

Cinque le aziende dell’Associazione che saranno presenti anche alla 56esima edizione di Vinitaly, in programma a Veronafiere dal 14 al 17 aprile. Si tratta de La Regola (pad. 9 stand B2), Duemani (pad. 4 stand C07), Caiarossa (pad. 9 stand D16), Colline Albelle (pad. 9 stand C13-3), Tenuta Pakravan-Papi (pad. 9 stand D14).

L’Associazione Vignaioli delle Colline di Riparbella è nata nel marzo scorso grazie alle otto aziende (Podere La Regola, Duemani, Tenuta Pakravan Papi, Colline Albelle, Tenuta Prima Pietra, Urlari, Caiarossa e La Cava) che insieme rappresentano oltre 150 ettari di vigneti, con una produzione complessiva che sfiora le 500mila bottiglie.