assalto-a-gaza-city,-salvini-alla-tv-israeliana-lo-difende:-“israele-ha-diritto-di-garantirsi-un-futuro-sereno.-l’italia?-paese-amico”

ROMA – Dopo aver ricevuto il premio Italia-Israele 2025 per le sue “posizioni coraggiose”, Matteo Salvini ha rimarcato la sua vicinanza al governo di Netanyahu in occasione di un’intervista rilasciata al canale della tv israeliana i24News. Commentando quanto sta avvenendo negli ultimi giorni nella Striscia, con l’assalto di Gaza City in corso, il ministro non ha avuto remore nell’affermare che: “Difendere Israele significa difendere la libertà e la democrazia, quindi Israele ha tutto il diritto di garantirsi un futuro sereno”.

Informato dalla giornalista Miri Michaeli, che contemporaneamente alla loro intervista, erano in corso delle proteste ProPal, il leader della Lega ha risposto: “Stiamo vivendo un periodo molto complicato, molta di questa gente che sta protestando, sta bloccando le strade, sta interrompendo le lezioni nell’università, non penso che sappia per cosa lo sta facendo perchè il terrorismo islamico è il principale problema al mondo”.

Poi Michaeli entra nello specifico: “Pensa che possiamo fidarci dell’Italia perché sostenga Israele e rimanga ancora un’amica di Israele?”. Salvini risponde: “L’Italia è uno dei pochi paesi che non si è mai allineata al politicamente corretto anti ebraico e anti israeliano. Tutti noi ci auspichiamo che il conflitto finisca velocemente perché ogni giorno che passa la situazione si fa sempre più complicata” e sottolinea: “Difendere il diritto alla vita di Israele adesso è complicato, però gli amici si vedono nei momenti più complicati, più difficili”. La conversazione si sposta sulla questione Onu e sull’accusa di genocidio che l’organizzazione ha lanciato nei confronti del governo di Netanyahu. Per Salvini “L’Onu vale come alcune istituzioni europee che sono contro Israele per principio e sono complici di un antisemitismo dilagante. Quindi per me l’Onu come alcune istituzioni europee non sono rappresentative di quello che è il sentimento comune”.

Il ministro delle Infrastrutture, ha mantenuto per tutta l’intervista, una posizione chiara nei confronti di Israele e contemporaneamente distante però, da quella adottata nelle ultime ore dalla premier Meloni sul riconoscimento di uno Stato palestinese: “Riconoscere adesso uno Stato palestinese, dopo i fatti di sangue di Hamas e con Hamas ancora attivo, è un errore clamoroso. Sradicare Hamas è nell’interesse dei ragazzi israeliani e dei ragazzi palestinesi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it