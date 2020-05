Nella seconda notte di scontri a Minneapolis, dove – come in altre città degli Usa – si protesta per la morte dell’afroamericano George Floyd avvenuta durante un fermo della polizia, è stato dato alle fiamme un commissariato locale.

Gli agenti, riporta la Cnn, avevano eretto una recinzione intorno alla stazione di polizia, ma è stata abbattuta dalla folla, con alcuni manifestanti che si sono arrampicati sull’edificio appiccando il fuoco al suo esterno.

Il commissariato è stato evacuato “nell’interesse della sicurezza del personale”, hanno fatto sapere le autorità, aggiungendo che alcuni manifestanti sono riusciti a entrare nello stabile vandalizzandolo e provocando “diversi incendi”

L’articolo Assalto al commissariato di Minneapolis, allarme esplosivo proviene da Notiziedi.

