Assalto al fondo emergenza imprese in Sardegna, 2mila domande in 24 ore

CAGLIARI (ITALPRESS) – Boom di richieste delle imprese sarde per il fondo di emergenza. A 24 ore dall’avvio del deposito, sono già 1.947 le domande presentate per il fondo di emergenza dedicato alle aziende e ai lavoratori autonomi con partita Iva della Sardegna. “La Regione ha fatto e sta facendo uno sforzo straordinario, in termini di risorse e di strategie, per sostenere le aziende colpite da un’emergenza senza precedenti, garantendo la liquidità necessaria per programmare la ripartenza.

La risposta positiva che ci arriva dalle nostre imprese è la conferma che abbiamo messo in campo uno strumento, condiviso con la Banca europea degli investimenti,

