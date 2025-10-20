assalto-contro-il-bus-dei-tifosi-del-basket-pistoia,-primi-fermi-per-l’omicidio-dell’autista

Roma, 20 ott. (askanews) – La Procura di Rieti ha disposto il fermo di indiziato di delitto per tre ultras reatini in relazione all’omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman sul quale viaggiavano i tifosi dell’Estra Pistoia.

“Dalle indagini proseguite per tutta la notte e la giornata odierna, risultavano diversamente coinvolte nell’evento – spiega in un comunicato la Questura del capoluogo laziale – diverse persone e, in particolare, nei confronti di tre di queste, sono emersi gravi indizi di colpevolezza riguardo l’omicidio del Marianella, pertanto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti disponeva nei loro confronti il fermo di indiziato di delitto. I tre ultras fermati sono stati associati presso la locale casa circondariale”.