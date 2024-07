assassinato-in-iran-il-leader-di-hamas-ismail-haniyeh

La sua abitazione colpita da un raid

Teheran, 31 lug. (askanews) – Il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh è stato ucciso, secondo quanto riferito dall’organizzazione estremista palestinese a causa di un “raid israeliano mirato” che ha colpito la sua casa di Teheran, dove si trovava per partecipare alla cerimonia di giuramento del neo presidente Mazud Pezeshkian. Insieme a lui morte anche le guardie del corpo.L’assassinio del leader, volto di Hamas nel mondo e il fatto che sia avvenuto proprio in Iran, con la tensione fra Israele e Hexbollah già alle stelle, rischia di dare il via a una escalation della situazione. “L’assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh è un atto vile che non rimarrà senza risposta”: lo ha dichiarato Mussa Abu Marzouk, membro dell’ufficio politico di Hamas. Da Israele ancora nessuna dichiarazione ufficiale.