Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, propone all’Italia “Un patto per l’Europa”, per dare “una svolta all’Ue”. Il capo del governo di Madrid lancia la sua proposta dalle colonne del Corriere della Sera, nel giorno in cui riceverà il premier Conte. “Non ci siamo limitati a chiuderci in casa – dice Sanchez nell’intervista – il che già non era scontato. E’ emerso il valore e l’animo dei due popoli. In Spagna ci siamo mossi per salvare le imprese, evitare i licenziamenti, sostenere tre milioni e mezzo di lavoratori senza stipendio, aiutare un milione e mezzo di autonomi. E abbiamo introdotto il reddito minimo vitale,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Asse Roma-Madrid-Lisbona: “Patto per l’Europa” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento