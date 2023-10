Assegnati a Milano i “Wine Week Awards” a migliori carte vini italiane

La cerimonia della terza edizione si è tenuta a Palazzo Castiglioni

Milano, 10 ott. (askanews) – Si è tenuta la sera del 9 ottobre a Palazzo Castiglioni a Milano la cerimonia di premiazione della terza edizione dei Milano “Wine Week Awards”, il riconoscimento istituito dall’organizzazione della manifestazione milanese con l’obiettivo di rendere omaggio ai protagonisti del settore. I premi sono stati assegnati alle migliori selezioni vinicole d’Italia sia nel settore della somministrazione, con il “Premio Carta Vini”, che in quello della distribuzione, con il “Premio Wine Retail” dedicato al mondo della vendita al dettaglio. Novità di quest’anno il premio internazionale “Best Italian Wine Selection”, dedicato ai ristoranti stranieri che offrono ai propri clienti i migliori vini italiani nelle proprie liste.

“Passione, cura per i prodotti e attenzione alla varietà territoriale, ma anche per i trend emergenti” sono i criteri con cui i locali sono stati premiati dalla giuria presieduta da Andrea Grignaffini (critico e direttore della Guida Espresso Ristoranti) e coordinata dalla degustatrice e giornalista enogastronomica Irene Forni, e composta da dieci tra esperti del settore: Raffaele Cumani, Ciro Fontanesi, Giancarlo Gariglio, Andrea Gori, Lara Loreti, Antonio Paolini, Eugenia Torelli, Giovanna Romeo e Simon Staffler. Dopo mesi di attenta selezione da parte dei giurati, sono un centinaio le attività premiate nell’ambito della somministrazione con il “Premio Carta Vini”, suddivise in dieci, diverse, categorie: Ristoranti da 1, 2 e 3 Stelle Michelin, ristoranti etnici e fusion, ristoranti fine dining, osterie e trattorie, bistrot, wine bar, ristoranti di hotel e pizzerie.

Il “Premio Wine Retail”, dedicato al mondo della vendita al dettaglio, è stato invece suddiviso in quattro categorie: enoteche, catene di ristorazione, wine shop online, distribuzione e best italian wine selection. Il “Best Italian Wine Selection” ha invece visto l’attribuzione di un riconoscimento alle carte vini di ristoranti da tutto il mondo, dall’America alla Thailandia. Assegnati inoltre, a personaggi di spicco e realtà del settore, sei premi speciali consegnati dai partner della Milano Wine Week (Carrefour Italia, Eccellenza Italiana, Freccianera, Prosecco DOC, Vendemmie): tra questi, il riconoscimento al “Miglior Sommelier Under 30” a Jessica Rocchi, quello al “Miglior Sommelier del 2023” a Marco Reitano, il “Premio alla Carriera Eccellenza Italiana” a Davide Rampello e quello per la “Miglior Carta dei Vini Selezione Bollicine” ad Alberto Tasinato.

Photo Credits: Loris Scalzo