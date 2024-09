Assegnato a Roma il “Premio Internazionale Scuola Medica Salernitana”

Giornata scientifica Italo-Emiratina: unione tra Salerno e Emirati Arabi Uniti nella beneficenza e nella scienza

Il legame tra la beneficenza, l’altruismo e il progresso scientifico rappresenta il filo conduttore che unisce Salerno agli Emirati Arabi Uniti. Questo profondo collegamento è stato sottolineato da Abdallah Raweh, Presidente Onorario della Scuola di Salerno e Vicepresidente dell’Università “L.U.de.S” in Svizzera, nel corso della “Giornata Scientifica Italo-Emiratina”, un evento che ha celebrato l’incontro tra queste due realtà distanti ma affini.

Raweh ha messo in evidenza come gli Emirati Arabi Uniti, riconosciuti come una capitale mondiale dell’umanitarismo, si distinguano per il loro impegno nel soccorso umanitario globale, grazie alla guida saggia dello Sceicco Mohammed bin Zayed.

Ha elogiato le azioni degli Emirati nel sostenere nazioni in difficoltà attraverso aiuti mirati, distribuiti con giustizia e senza discriminazioni di alcun tipo, meritevoli del plauso internazionale.

Questo spirito di solidarietà è lo stesso che guida anche Salerno, sede della più antica scuola medica d’Europa.

L’organizzazione della Giornata Scientifica Italo-Emiratina presso l’antica Scuola di Salerno, ha spiegato Raweh, rappresenta un tributo ai contributi degli Emirati nel campo della medicina e delle scienze, nonché alle loro numerose iniziative benefiche. La generosità emiratina, che si manifesta in numerosi scenari di crisi, è da considerarsi un patrimonio che arricchisce il mondo intero.

In tale contesto, il riconoscimento di Abdullah Al Hamed, Presidente dell’Ufficio Nazionale per l’Informazione degli Emirati Arabi Uniti, da parte della Scuola di Salerno, segna un’importante testimonianza del contributo degli Emirati alle iniziative di cooperazione e progresso culturale e scientifico a livello internazionale.

Tra i relatori dell’evento, oltre a Raweh, hanno partecipato i parlamentari italiani Annarita Patriarca e Paolo Barrelli, gli accademici Antonio Giordano e Mario Arruda, il dottore commercialista e partner strategico di Dubai FDI (l’agenzia governativa di Dubai per l’attrazione degli investimenti), Francesco Corbello.

Questo incontro ha celebrato non solo l’importanza delle collaborazioni scientifiche, ma anche il ruolo cruciale della beneficenza e del sostegno umanitario, valori comuni che uniscono i popoli e favoriscono il progresso globale.

