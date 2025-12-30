assegno-unico,-il-calendario-dei-pagamenti-del-2026:-tutte-le-date-mese-per-mese

ROMA – È stato pubblicato il calendario ufficiale dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico relativi all’anno 2026. Le famiglie che già percepiscono la prestazione e che non hanno comunicato variazioni nella propria situazione riceveranno gli accrediti secondo un calendario prestabilito, distribuito lungo tutto l’anno.

Il calendario riguarda esclusivamente le prestazioni già in corso di godimento che non hanno subito modifiche, come variazioni dell’ISEE, del numero dei figli o della composizione del nucleo familiare. In questi casi, l’accredito avverrà automaticamente nei giorni indicati.

Per chi presenta una nuova domanda, invece, il pagamento della prima rata dell’Assegno Unico avviene di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Nella stessa data vengono inoltre accreditati eventuali conguagli, sia a credito sia a debito, nel caso in cui l’importo dell’AUU debba essere ricalcolato.

I pagamenti dell’Assegno Unico 2026 saranno effettuati nelle seguenti date:

21 e 22 gennaio,

19 e 20 febbraio,

19 e 20 marzo,

20 e 21 aprile,

20 e 21 maggio,

18 e 19 giugno,

20 e 21 luglio,

18 e 19 agosto,

21 e 22 settembre,

21 e 22 ottobre,

19 e 20 novembre

16 e 17 dicembre.

Come sempre, per verificare importi e date effettive di accredito è possibile consultare sul sito dell’Inps il proprio fascicolo previdenziale online.

