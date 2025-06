assegno-unico,-quando-arriva-il-pagamento-di-giugno.-e-occhio-alla-scadenza-per-avere-gli-arretrati

BOLOGNA – I soldi dell’assegno unico e universale del mese di giugno arriveranno a partire dal 20 giugno 2025. Questa è la data in cui verranno effettuati i pagamenti per le famiglie che già ricevono il sussidio, mentre chi ha appena presentato la domanda ed è in attesa del primo pagamento (oppure ha avuto una modifica dell’importo), dovrà aspettare gli ultimi giorni di giugno per vedere l’accredito sul proprio conto corrente. Per controllare data del versamento e importo, è possibile verificare nella sezione “Fascicolo previdenziale del cittadino” del sito Inps (poi si deve scegliere la sezione “Prestazioni” e “Pagamenti”).

LA SCADENZA PER AVERE GLI ARRETRATI

Per ottenere l’assegno unico parametrato al proprio reddito, il termine per presentare l’Isee aggiornato 2025 era il 28 febbraio. Chi non ha aggiornato il valore o ha dimenticato di presentare la richiesta (in caso di prima volta), può ancora recuperare. Ma per avere la possibilità di recuperare gli arretrati (ovvero i mesi da marzo a oggi) bisogna affrettarsi: il termine ultimo per presentare la richiesta e comunicare la Dsu e l’Isee aggiornato al 2025 è il 30 giugno 2025. In questo modo si otterrà l’assegno unico con l’importo aggiornato (a partire da luglio), ma soprattutto arriveranno anche gli arretrati dei mesi precedenti a partire da marzo (primo mese in cui il pagamento avveniva con il valore aggiornato 2025).

Chi invece presenterà la DSU e l’Isee dopo il primo luglio, vedrà gli importi adeguati solo nei mesi successivi, ma non riceverà alcun rimborso per le mensilità precedenti.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it