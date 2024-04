Assemblea agricoltori Coldiretti: da fauna selvatica 200 mln danni

In corso 96 assemblee in tutta Italia

Roma, 30 apr. (askanews) – La fauna selvatica incontrollata ha causato nell’ultimo anno danni all’agricoltura italiana per circa duecento milioni di euro, con campi coltivati rasi letteralmente al suolo, a cui si aggiungono problemi causati dalle importazioni selvagge di cibo dall’estero, con costi di produzione andati alle stelle e prezzi pagati nei campi sotto i livelli di sopravvivenza.

E’ l’allarme lanciato dalle 96 assemblee organizzate in contemporanea dalla Coldiretti su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione di oltre cinquantamila agricoltori. Una giornata cruciale per un’organizzazione che quest’anno festeggia i suoi ottanta anni.

I danni causati dagli animali selvatici non vengono rimborsati che in minima parte e spesso dopo molti anni, con una situazione che ha portato molti a rinunciare a denunciare gli attacchi subiti. Tra l’altro, i pochi indennizzi che arrivano non coprono mai il reale valore del prodotto distrutto o dell’animale ucciso. Per fare un esempio, spiega Coldiretti, un produttore di vino pregiato che ha avuto la vigna devastata da cinghiali si vedrà risarcire solo il semplice valore dell’uva.

Proprio i cinghiali sono il maggior pericolo anche per i cittadini, con 170 incidenti stradali con morti e feriti causati nel 2023 proprio dall’impatto con cinghiali e altri animali selvatici, secondo l’analisi Coldiretti su dati Asaps, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente.