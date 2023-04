Assemblea Capitolina approva rendiconto in attivo, debito ridotto

Tempesta (Pd): risultato migliora di 300mila euro

Roma, 27 apr. (askanews) – L’Assemblea Capitolina ha approvato il Rendiconto di gestione 2022 di Roma Capitale, che si chiude con un miglioramento del risultato di amministrazione per circa 300mila euro rispetto al 2021, pari a oltre 7,1 miliardi di euro complessivi.

La presidente della commissione Commissione capitolina Bilancio Giulia Tempesta saluta l’approvazione spiegando che, con la maggioranza, “teniamo fede agli impegni che abbiamo preso su Roma, mantenendo l’obiettivo centrale del pareggio di bilancio e consolidando il risultato positivo nel saldo tra entrate e uscite. Roma ha il suo rendiconto di gestione e i romani possono star tranquilli, la nostra gestione è salda ed efficiente” Questo, spiega Tempesta “significa che non solo abbiamo coperto tutti i vincoli e accantonato il dovuto per legge, ma che oggi registriamo un sensibile miglioramento nelle riscossioni, cioè nelle entrate delle casse dell’Amministrazione, riducendo allo stesso tempo il debito di circa il 12,5% rispetto al 2021 e il periodo di ritardo nei pagamenti”.

Non essendo l’ente in deficit, continua Tempesta, “siamo in grado di affrontare qualsiasi imprevisto e mettere in cantiere progetti da realizzare, quanto prima, attraverso risorse ‘liberate’. Un risultato oggettivamente positivo quindi non solo per chi si occupa di bilancio, in Assemblea Capitolina come in Giunta, ma per le persone che vivono Roma e che ci chiedono una gestione responsabile ed efficiente”, conclude la presidente della commissione Bilancio.

