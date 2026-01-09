assemblea-capitolina,-ecco-i-recordman-di-presenze-e-assenze-nel-2025

ROMA – 97 sedute, 97 presenze. E’ Dario Nanni, (Gruppo misto, da poche settimane nella maggioranza capitolina), il record man in Assemblea Capitolina, quello in testa alla classifica 2025 dei consiglieri più partecipi ai lavori dell’aula Giulio Cesare del Comune di Roma.

Dario Nanni

La lista è stata resa nota oggi. Scorrendo la lista si scopre che i meno presenti nel 2025 sono stati Ubaldo Righetti e Giulia Tempesta, con sole 47 presenze. Un numero molto basso che però ha una duplice giustificazione che “discolpa” i due consiglieri: Righetti è infatti ufficialmente diventato un consigliere a metà anno, a inizio luglio, subentrando proprio a Giulia Tempesta, nominata negli stessi giorni capo della segreteria del sindaco Roberto Gualtieri. Tolti i due assenti giustificati ecco allora che il record negativo effettivo di presenze spetta a Maurizio Politi, della Lega, con 72 presenze.

In generale i consiglieri capitolini si sono dimostrati molto presenti in aula: Carmine Barbati, ad esempio, ha collezionato 96 presenze su 97, come Mariacristina Masi. Erica Battaglia e Giorgio Trabucco ne hanno totalizzate 94 mentre Giammarco Palmieri, Federico Rocca, Linda Meleo e Alessandro Luparelli 93.Valeria Baglio, la capogruppo del Pd, si è fermata a 92, così come l’azzurro Francesco Carpano, Tommaso Amodeo e Riccardo Corbucci. A seguire tutti gli altri, quasi tutti compresi nella fascia 80-90 presenze. La presidente Svetlana Celli è stata presente 95 volte su 97.

