Assemblea turismo verde Cia: focus sui valori del cibo

A Roma, il punto contro lo spreco alimentare e ruolo agriturismi

Roma, 27 gen. (askanews) – Nei campi come a tavola, le buone pratiche contro lo spreco alimentare, al centro dell’Assemblea annuale delle associazioni di Cia-Agricoltori Italiani, Turismo Verde per la promozione degli agriturismi e la Spesa in Campagna, dedicata alla vendita diretta, in programma a Roma giovedì 30 gennaio, alle 10, in Auditorium “Giuseppe Avolio”.

L’appuntamento dal titolo “I valori del cibo. Verso una rivoluzione alimentare che guarda al futuro”, sarà introdotto dall’intervento del presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini, per poi dare il via allo spazio di approfondimento e confronto sullo stato dell’arte in materia di circolarità nella filiera agroalimentare, tra ricerca, assetto normativo, esperienze di business to consumer e, soprattutto, ruolo del mondo agricolo dai mercati contadini agli agriturismi.

Interverranno: Mara Bizzotto, senatrice della Repubblica; Mario Grillo, presidente nazionale di Turismo Verde-Cia; Luciano Sbraga, direttore Ufficio Studi FIPE; Andrea Segrè, direttore scientifico dell’Osservatorio internazionale Waste Watcher International – Università di Bologna; Giulia Gallo, ricercatrice Università di Pisa; Beatrice Tortora, presidente nazionale la Spesa in Campagna-Cia e Fausto Jori, amministratore delegato EcorNaturasì.