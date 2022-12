Assemblea Uncem, ecco la nostra ‘Agenda’ per rilanciare la montagna

Fiscalità differenziata, riorganizzazione istituzionale, uso risorse Ue

Roma, 13 dic. (askanews) – Fiscalità differenziata, riorganizzazione istituzionale e dei servizi, uso delle risorse comunitarie. Sono i punti cardine dell”Agenda della Montagna’ proposta dal presidente di Uncem, Marco Bussone, nel corso della 70° Assemblea Nazionale dell’Unione Nazionale Comunità Enti Montani, in corso a Roma.

Bussone ha anche chiesto al Parlamento una specifica attenzione per i territori, per le aree interne, per le comunità delle Alpi e degli Appennini e per le aree montane, che rappresentano “il fulcro di una nuova economia” e di “un’innovazione che genera e rigenera le comunità”.

Per il presidente di Uncem “serve maggiore impegno politico per i territori montani e le comunità che li vivono, evitando abbandono, spopolamento, desertificazione”. Nei piccoli Comuni “vi è una casa vuota ogni due occupate: solo il 15% di quelle disponibili ospiterebbero 300mila abitanti, e le opere di adeguamento edilizie potrebbero valere 2 miliardi di euro nella rigenerazione”, ha detto Bussone sottolineando che “utilizzando un quarto delle superfici coltivate abbandonate negli ultimi 20 anni, avremmo 125mila nuove aziende agricole di 12 ettari ciascuna”.

Bussone ha proposto agli enti locali, al Parlamento e al Governo di “lavorare tutti insieme” concentrandosi su “montagna, aree interne e zone rurali” che “sono il perno della nuova strategia di crescita dell’Italia, secondo le direttrici che vanno dalla green economy all’innovazione digitale, dalla sostenibilità alla smart community”.

Un’attenzione particolare deve essere anche posta al Pnrr “i cui bandi devono essere riscritti per e con i Comuni che lavorano insieme, per le comunità e per le imprese. E’ anche necessario rifinanziare la strategia delle Green Communities e servono 200 milioni di euro per far scorrere la graduatoria che vede finora solo 38 progetti finanziati dal Pnrr”, ha spiegato Bussone.

