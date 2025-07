Assessora nella vita, hater sui social: chi è Alessandra Durante e cosa è successo a Lecco

BOLOGNA – Di lavoro, faceva l’assessore e aveva diverse deleghe tra cui proprio quella al digitale. A casa, poi, si trasformava in ‘Anonimo 582’ e scriveva cattiverie e commenti odiosi sui social. Proprio nei confronti di chi criticava l’amministrazione. Forse pensava di non essere mai scoperta, chissà. Ha dell’incredibile la storia di Alessandra Durante, l’assessora di Lecco che, dopo il polverone che l’ha investita, ha chiesto scusa sui social e rassegnato le proprio dimissioni. Il sindaco Mauro Gattinoni ha comunicato in Consiglio che ha bisogno di pensare se accettare o meno le dimissioni dell’assessore e questo ha fatto infuriare le opposizioni che hanno lasciato l’aula. Intanto, la lista civica Fattore Lecco (per cui Durante ha corso le elezioni insieme a Gattinoni) l’ha voluta difendere con una nota.

Quarantun anni, aveva diverse deleghe Alessandra Durante tra cui quella all’Evoluzione digitale. Si occupava anche di progetti contro il cyberbullismo. Eppure, poi, faceva lei stessa la bulla sui social e non si faceva scrupolo di scrivere cose cattive utilizzando il profilo fake ‘Anonimo 582’ su Facebook. A scoprirla è stato l’amministratore del gruppo Facebook ‘Lecco. Società e politica’ in cui Durante rispondeva ai commenti degli utenti con il suo profilo falso. La ‘denuncia’ è arrivata dopo i brutti commenti postati il 29 giugno. A quel punto, gli amministratori hanno deciso di rendere pubblico chi si nascondeva dietro quel profilo anonimo.

GLI INSULTI AI CITTADINI SUI SOCIAL: “RITARDATO”

Di un utente aveva scritto che “Scrive solo per avere un senso…polemiche da alunno di terza elementare”. Ad altri ha detto di peggio: “frustrato”, “ritardato” e “analfabeta”. Ce l’aveva con un cittadino che aveva segnalato un tratto di marciapiede dissestato dopo la posa di fiori decorativi. Visto che la protesta del cittadino aveva seguito, lei aveva pensato di metterla a tacere in quel modo.

LE SCUSE SUI SOCIAL

“Porgo le mie scuse a questo cittadino a cui ho risposto in maniera molto prepotente e maleducata scendendo anche nel personale e facendolo in anonimato…non c’è nessuna giustificazione”, ha detto in un video. E ha aggiunto: “Sono caduta esattamente in quei comportamenti che da tempo analizziamo come atteggiamenti da limitare o eliminare dall’arena social. Sono un amministratore pubblico e devo mantenere il giusto distacco, questa volta non l’ho fatto. Rinnovo le mie scuse al cittadino e a tutti i coloro che hanno lavorato con me”.

