Assica torna in 60 botteghe italiane con Trust your taste

Il progetto per promuovere eccellenze e incontrare consumatori

Roma, 3 feb. (askanews) – Ricomincia oggi con una veste rinnovata la campagna nei punti vendita promossa da Assica, l’associazione industriali delle carni e dei salumi, nell’ambito del progetto dedicato alla promozione delle eccellenze di salumeria e carne suina.

Dal 3 al 16 febbraio, i consumatori potranno vivere un’esperienza d’acquisto negli oltre 60 punti vendita specializzati aderenti tra macellerie e salumerie in tutta Italia. Gli esercizi commerciali partecipanti saranno facilmente identificabili grazie a un allestimento che include vetrofanie dedicate e materiali brandizzati. Per scoprire il punto vendita più vicino, è sufficiente visitare il sito www.trustyourtaste.eu.

All’interno di ogni negozio, oltre ai consigli dei macellai esperti, verranno distribuite brochure informative studiate per aiutare i consumatori ad approfondire le specificità della carne suina e dei salumi ed il loro impiego in cucina. Particolare attenzione sarà dedicata all’aspetto educativo: il personale qualificato dei punti vendita, supportato dal kit informativo personalizzato, guiderà i consumatori alla scoperta non solo dei tagli più pregiati, ma anche di quelli meno noti, promuovendo un approccio consapevole e sostenibile al consumo.

Questa strategia include consigli pratici, ricette innovative, informazioni dettagliate e suggerimenti per un utilizzo ottimale del prodotto, il tutto nel pieno rispetto delle normative comunitarie e con un occhio attento alla riduzione degli sprechi alimentari.

Rendere i consumatori più informati e consapevoli è uno degli obiettivi di “Trust Your Taste, Choose European Quality”, il progetto voluto da Assica per promuovere la cultura produttiva della carne suina e dei salumi, valorizzando gli alti standard europei e la grande tradizione storica che contraddistingue il comparto.