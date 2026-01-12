assicurazione-e-intermediari:-l’innovazione-uzbeka-triz-arriva-in-italia-e-promette-di-trasformare-l’analisi-dei-rischi 

Una metodologia ingegneristica proveniente dalla vecchia Unione Sovietica applicata all’analisi dei rischi in Italia

Il settore assicurativo italiano è ancora piuttosto indietro nell’adozione di tecnologie avanzate per l’analisi dei rischi. Secondo i dati IVASS, il 27% delle compagnie utilizza almeno un algoritmo di Machine Learning nei processi con impatto diretto sulla clientela, una percentuale che evidenzia un ritardo significativo nell’innovazione tecnologica del comparto. Parallelamente, il numero di utenti che acquista polizze che coprono rischi connessi al mondo digitale è aumentato di oltre il 60% nel 2024, creando una crescente domanda di assicurazioni più sofisticate e personalizzate.

In questo contesto di trasformazione digitale emerge una soluzione innovativa: l’applicazione del metodo TRIZ (Teoria della Risoluzione dei Problemi Inventivi) all’analisi dei rischi assicurativi. Antonio Fierro, esperto del settore con oltre venticinque anni di esperienza nell’analisi assicurativa dei rischi industriali e afferenti la mobilità pubblica, ha sviluppato e sistematizzato questa metodologia ingegneristica di origine sovietica applicandola al taglio delle PMI Italiane pubblicando un interessante testo che introduce all’approccio TRIZ nell’analisi dei rischi assicurativi dal titolo “TRIZ per l’analisi dei rischi assicurativi Rami Danni e Vita”.

“Il nostro maggior problema di Agenti di Assicurazione è sempre stato quello di doverci rapportare con rischi molto variegati e complessi, molti assicuratori non sono dei veri specialisti ma devono inventarsi ogni volta e diventare dei “tuttologi” trovandosi a assicurare imprese che fanno cose diversissime tra loro e processi produttivi, trasformativi o distributivi dei quali non sono esperti” spiega Fierro. ‘Una cosa è assicurare un’impresa che produce Pasta, una è assicurare uno spedizioniere che lavora in tutto il mondo o una impresa che stocca il mercurio, ci si basa sull’esperienza personale, facendo domande che sembrano pertinenti e tentando di comprendere al meglio ciò che si ha dinnanzi, ma questo approccio non permette di andare a fondo dei processi intimi dell’impresa rendendo le proposte assicurative incerte o timide nella gestione dei rischi (nel migliore dei casi)’.

“Penso che un professionista non possa permettersi di assicurare cose che non comprende a fondo”.

Il metodo TRIZ, sviluppato dall’ingegnere sovietico Genrich Altshuller attraverso l’analisi di migliaia di brevetti, identifica 40 principi universali di innovazione che sottendono a ogni soluzione inventiva. Fierro ha adattato questa teoria per creare un sistema a griglia che permette di analizzare sistematicamente i processi aziendali e identificare tutti i possibili rischi anche se non si padroneggia a fondo il settore dell’impresa che si sta analizzando.

‘Sostanzialmente funziona come un imbuto’, continua Fierro. ‘Ogni risposta che il cliente fornisce permette di spostarsi all’interno di griglie, escludendo una serie di percorsi che diventano vicoli ciechi in quanto non generano rischi meritevoli di attenzione e facendo emergere meglio e con più forza le criticità dei processi che ci troviamo di fronte’. Questo approccio strutturato permette di ottenere tre risultati fondamentali: il primo; sapere esattamente che tipo di rischi proporre di assicurare e, secondo, identificare quali rischi non è economico assicurare (o perché anche se si concretassero non impatterebbero sulle finanze dell’impresa o perché più conveniente sterilizzarli attraverso investimenti aziendali che li eliminino alla fonte).

L’impatto di questa metodologia si rivela particolarmente significativo nella gestione di rischi industriali complessi ad esempio. “Quando l’Assicuratore si reca presso uno stabilimento di stagionatura di Formaggi senza avere mai visto un magazzino, si troverà a porre domande pertinenti le cui risposte faranno emergere rischi reali e escludere “falsi positivi” permettendo di andare a proporre soluzioni congrue e sensate” racconta Fierro. ‘Gli imprenditori spesso rimangono piacevolmente impressionati dalla precisione delle domande evocate dal sistema TRIZ e saranno portati a pensare di rapportarsi con qualcuno di già un esperto nel loro settore specifico invece di un neofita; ovviamente il sistema TRIZ non sostituisce la conoscenza tecnica delle polizze e delle soluzioni che possiamo proporre”.

La sistematizzazione di questo approccio ha portato alla pubblicazione del primo manuale italiano dedicato all’applicazione del TRIZ nel settore assicurativo. Il testo di 296 pagine, giunto alla seconda edizione, propone il modello TRIZ analizzandolo dalle sue basi e applicandolo al settore assicurativo corredando il tutto con casi studio reali che dimostrano le possibilità fornite dal metodo in diversi settori industriali, dall’allevamento intensivo alla raffinazione, dalla meccanica di precisione alla gestione di sostanze pericolose.

‘Negli ultimi due anni abbiamo formato una trentina di collaboratori a questo approccio’, afferma Fierro. ‘Anche chi non ha ancora sviluppato un’esperienza pluridecennale, una volta compreso il funzionamento del modello, può arrivare a districarsi tra rischi complessi. Credo sia anche divertente cimentarsi nell’ analisi delle aziende applicando il TRIZ, i risultati professionali possono essere davvero sorprendenti’.

Le prospettive future del settore indicano una crescente necessità di strumenti analitici avanzati. La digitalizzazione accelerata delle vendite di polizze e l’aumento della complessità dei rischi industriali richiedono metodologie che vadano oltre l’esperienza personale dell’assicuratore. Il metodo TRIZ si posiziona come una soluzione che combina rigore scientifico e applicabilità pratica, permettendo di trasformare anche consulenti meno esperti in analisti competenti di rischi complessi.

‘Non sempre il metodo porta alla conclusione del contratto’, ammette Fierro riferendosi a un caso recente di un’impresa manifatturiera di medie/grandi dimensioni del nord est. ‘L’analisi TRIZ in questo caso aveva identificato la necessità di interventi di adeguamento degli impianti importanti e l’impossibilità di trasferire alcuni rischi all’Assicurazione, mentre la concorrenza ha ritenuto di assicurare l’impresa senza approfondire le inadeguatezze strutturali emerse dall’ analisi (e che potranno emergere nuovamente in fase di perizia dopo che un sinistro si sarà malauguratamente verificato portando a scoperture anche catastrofiche). Ma questo non è un fallimento del metodo: è la dimostrazione che permette scelte consapevoli basate su dati oggettivi piuttosto che su percezioni’.

Questa evoluzione appare particolarmente rilevante in un mercato dove la quota delle compagnie che utilizzano algoritmi avanzati rappresenta il 78% del comparto specifico, suggerendo una concentrazione dell’innovazione in pochi operatori leader.

L’applicazione del metodo TRIZ al settore assicurativo italiano apre nuove prospettive per la professionalizzazione del comparto e per lo sviluppo di soluzioni sempre più personalizzate e tecnicamente accurate, rispondendo alle crescenti esigenze di un mercato in rapida trasformazione digitale.