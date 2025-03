Assicurazioni, Ania lancia il progetto “Polizze sicure”

“Una polizza assicurativa, se scelta correttamente, può essere un ottimo investimento”

Inizia il programma “Polizze sicure”, un manuale creato dall’Ania per supportare i consumatori nella scelta consapevole di una polizza vita.

Il documento, reso disponibile sul sito internet dell’associazione, funge da guida con suggerimenti utili e risposte alle domande di coloro che sono in cerca di un’opzione assicurativa per investire i propri risparmi o per tutelarsi insieme alla propria famiglia dai pericoli legati a malattie, situazioni di lutto o perdita di autonomia.

“Una polizza assicurativa, se selezionata in modo appropriato, può rappresentare un eccellente investimento, nonché una potente protezione” – afferma il presidente Giovanni Liverani -.

“Ania è continuamente attiva nel promuovere attività di formazione e sensibilizzazione riguardo alla finanza e all’assicurazione per accrescere la consapevolezza e la valorizzazione degli strumenti necessari per costruire un futuro solido, protetto e sicuro per le famiglie e le imprese italiane. In questo contesto si inserisce l’iniziativa ‘Polizze Sicure’, una guida per indirizzare il cliente verso scelte corrette”.

Giovanni Lombardi Stronati