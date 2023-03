Assicurazioni, Cnp Partners diventa Medvida Partners

Valore degli asset in gestione sale a circa 4 miliardi di euro

Roma, 8 mar. (askanews) – Medvida, compagnia spagnola specializzata nel ramo vita e guidata dal Ceo Antonio Trueba, ha finalizzato l’acquisizione del 100% di Cnp Partners, che è stata così ridenominata Medvida Partners. L’operazione segna una tappa importante per Medvida, che punta alla crescita e al consolidamento delle attività nel ramo vita in Europa. A seguito dell’acquisizione la compagnia assicurativa gestisce oggi investimenti in Spagna e in Italia per un valore totale di circa 4 miliardi di euro.

Country Manager per l’Italia di Medvida Partners, informa una nota, è Francesco Fiumano, già responsabile di CNP Partners Italia, che vanta una lunga carriera nel settore assicurativo e bancario italiano.

“L’Italia è al centro della strategia di MEDVIDA e siamo entusiasti della collaborazione avviata con tutto il management internazionale del Gruppo” ha dichiarato Francesco Fiumanò Country Manager per l’Italia di Medvida Partners “L’integrazione in Medvida, specializzata nella gestione di prodotti di investimento assicurativi, rappresenta un’opportunità straordinaria per la squadra “storica” di Medvida Partners di rafforzare la gamma di soluzioni d’investimento e la qualità del servizio offerto ai nostri clienti. Grazie alle competenze, alle risorse e all’esperienza internazionale dei nostri nuovi colleghi potremo proseguire con nuovo slancio il nostro percorso di sviluppo nel mercato italiano”.

Medvida Partners continuerà ad essere attiva nella costruzione e nell’offerta di soluzioni di investimento assicurative, in particolare di prodotti multiramo – con una componente ramo III molto diversificata e ramo I caratterizzata da elementi di forte innovazione – personalizzati in base alle esigenze dei clienti e della rete distributiva.

