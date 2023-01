Assicurazioni, convegno di Asacert e Anra su nuova polizza immobiliare

Incontro a Milano ha radunato esperti e professionisti

Milano, 26 gen. (askanews) – Circa 150 persone presenti nella sala delle conferenze di Palazzo Turati a Milano hanno partecipato al convegno organizzato da ANRA, UEA e ASACERT dal titolo “Decreto 154/22, nuova polizza di assicurazione per il mondo immobiliare. Il Ruolo Del Controllo Tecnico”.

L’incontro pubblico e gratuito ha radunato esperti e professionisti nel campo assicurativo che si sono confrontati sulle problematiche e le opportunità aperte dall’introduzione del Decreto 154/22, varato il 5 novembre 2022, sulla nuova polizza a tutela di chi acquista un immobile in costruzione. É proprio per far luce sui tanti aspetti relativi alla sua applicazione che ASACERT, incontrando le richieste di moltissimi professionisti del settore, ha deciso di organizzare l’incontro, seguito da più di mille persone sulle pagine social aziendali.

Tanti e di qualità gli interventi che hanno arricchito il dibattito e affrontato diversi aspetti che riguardano le nuove norme e che hanno convenuto sull’importanza dell’introduzione della nuova polizza, attesa dal settore da almeno 17 anni. “Abbiamo sentito la necessità di offrire qualche strumento in più ai professionisti del settore che si trovano ad affrontare le tante novità inserite nel nuovo decreto senza una bussola efficace che possa orientarli”, afferma Fabrizio Capaccioli, AD di ASACERT e organizzatore del convegno, che aggiunge: “Siamo soddisfatti anche se la giornata odierna, piena di spunti e di contributi di prestigio, non può da sola colmare dei vuoti. Servono maggiori e più dettagliate informazioni per i professionisti del settore assicurativo, oltre che un sistema che li aiuti ad affrontare opportunità e problemi legati alla polizza immobiliare, che arriva dopo molti anni e colma finalmente un vuoto”.

Soddisfazione è stata espressa anche da parte di ANRA attraverso le parole della vicepresidente Gabriella Fraire: “La nostra associazione ha accolto l’invito ad essere parte attiva nel dibattito su questa importante novità a livello normativo sulla polizza decennale postuma, posta in obbligo al costruttore e quindi a tutela e beneficio dell’acquirente dell’immobile. Con piacere finalmente subentra anche i ruolo del controllore tecnico, figura chiave perché venga definito e confermato quello che è un atto di acquisto”.

