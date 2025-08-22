venerdì, 22 Agosto , 25

Assicurazioni, Liverani(Ania): più occupati dopo ristrutturazioni

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 22 ago. (askanews) – “I collaboratori dobbiamo cercare di conquistarli con condizioni attrattive. L’Ania negozia il contratto nazionale che nel nostro settore è abbastaza rappresentativo del buon lavoro e del lavoro buono. Nonostante le ristrutturazioni, infatti, abbimao aumentato i livelli occupazionali nel settore ed i nostri contratti sono al 98% a tempo indeterminato”. Lo ha detto il presidente di Ania, Giovanni Liverani, intervenendo ad un dibattito al Meeting di Rimini.

“Ci sono anche condizioni collaterali alle retribuzoni – ha aggiunto – abbiamo tutta una serie di garanzie che offriamo ai dipendenti per il welfare: polizze sanitarie e tutele anche dopo il pensionamento. I collaboratori sono una fortissima e importante forza che dobbiamo conquistare per fare in modo che settore cresca e produca risultati”.

