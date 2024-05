Assistenza sanitaria 24 ore su 24: XTE è la piattaforma che misura parametri a distanza e fa una diagnosi

ROMA- Medici e infermieri operativi giorno e notte per rispondere ai bisogni di salute con triage online e indicazioni sul miglior percorso assistenziale in tempo reale. Si chiama XTE il nuovo servizio di sanità integrata e digitale, il “primo e unico in Italia e in Europa”, che offre un’assistenza sanitaria personalizzata per il paziente, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un controllo continuo grazie ad una piattaforma di ultima generazione, che permette di monitorare, attraverso un dispositivo wearable, i parametri fisiologici individuali in maniera costante e di fare una diagnosi medica. Il nuovo sistema coniuga telemedicina e medicina di prossimità tramite una centrale operativa di ascolto, con medici e personale infermieristico a disposizione in grado di sorvegliare attivamente i pazienti, garantendo quindi controllo, assistenza e prevenzione a domicilio o nelle strutture sanitarie territoriali.

Il nuovo modello operativo XTE, interamente made in Italy, è stato presentato presso il Centro Congressi ‘La Nuvola’ a Roma, nell’ambito del più importante evento europeo nel settore della sanità digitale, HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), l’organizzazione leader mondiale impegnata a riformare l’ecosistema sanitario globale attraverso il potere dell’informazione e della tecnologia, al quale ha preso parte il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Il modello di servizi offerti da XTE- hanno spiegato gli sviluppatori- è basato su una piattaforma gestionale di ultimissima generazione, certificata come software medicale (SaMD), e un dispositivo medicale indossabile, anch’esso certificato (Med IIa) e validato dal ministero della Salute”. Queste tecnologie hanno superato anche il severo esame di qualificazione per l’utilizzo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), integrate nella tuta spaziale (SFS2) prodotta da SpaceWare e indossata dal Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei durante la missione spaziale AX-3. Il dispositivo ha monitorato i parametri di salute dell’astronauta, rilevando le sue condizioni durante la missione, partita il 17 gennaio scorso e durata 19 giorni.

“L’unicità innovativa del progetto, apprezzata molto dal ministro della Salute Orazio Schillaci anche per la tecnologia completamente made in Italy– ha spiegato Riccardo Starace, Amministratore Delegato della Seven Holding, che controlla undici società impegnate in ambito sociosanitario e produttrice di XTE- consiste nella costante interazione tra pubblico e privato in grado di garantire un nuovo modello di approccio all’erogazione di assistenza personalizzata anche specialistica con sistemi tecnologici innovativi. L’integrazione di setting assistenziali diversi, centrale di ascolto, telemedicina, televisite, assistenza domiciliare e servizi poliambulatoriali, rivoluziona l’approccio dell’assistenza sanitaria”.

Prosegue Starace: “Abbiamo ancora una visione ospedale-centrica, per qualsiasi problema di salute siamo abituati a rivolgerci a strutture sanitarie, a medici di famiglia o alla rete dell’emergenza-urgenza, ma la digitalizzazione dei sistemi ci può aiutare in una valutazione del paziente a domicilio, riducendo il carico per il sistema ospedaliero e gli accessi non necessari dei pazienti cronici ai pronto soccorso”.

La disponibilità di una centrale di ascolto operativa h24 garantirà, infatti, la presa in carico del paziente nella propria casa attraverso sistemi digitali di telemedicina e permetterà di seguirne il percorso di prevenzione e cura attraverso il monitoraggio dei parametri di salute, nonché la possibilità di prenotare check up annuali o pacchetti sanitari in strutture convenzionate sul territorio con anche il supporto delle farmacie territoriali. “Il nostro obiettivo- ha aggiunto Starace- è offrire ai cittadini una nuova percezione della sanità, una sanità facilmente accessibile grazie a un’interlocuzione immediata e diretta con i nostri medici di medicina generale e specialisti, migliorando al tempo stesso le condizioni del servizio sanitario pubblico che di conseguenza risulterà meno oberato. Stiamo sviluppando nuove tecnologie per potenziare ulteriormente i nostri servizi, anche grazie all’attività del gruppo Olidata, che si occupa di ricerca e sviluppo della digitalizzazione dei dati sanitari e di algoritmi di intelligenza artificiale. Olidata è partner e socio di Xte grazie all’intuizione del suo ad Cristiano Rufini”.

Nel dettaglio, la nuova piattaforma digitale consiste in una centrale operativa sanitaria, composta da medici e infermieri, che il cittadino potrà contattare per ricevere una consulenza medica o una diagnosi e che sapranno indirizzarlo al percorso di cura adeguato a domicilio o presso strutture ospedaliere o poliambulatori dislocati sul territorio. La Centrale Operativa è già in grado di valutare diversi parametri fisiologici (frequenza cardiaca, saturazione, temperatura, pressione, variabilità della frequenza cardiaca, idratazione, atti respiratori, cadute), importanti per capire lo stato di salute. Molti altri sono in fase di sviluppo e di validazione clinica e saranno disponibili sullo stesso dispositivo non appena ottenuta la certificazione medicale. Tutte le rilevazioni sono eseguite automaticamente, senza richiedere l’intervento di personale specializzato, né la partecipazione dell’utilizzatore, in maniera completamente non invasiva. Alla base delle proposte di XTE c’è l’attività di Ricerca e Sviluppo realizzata da Advanced Processing, startup innovativa italiana, coordinata dal ricercatore e fisico Raffaele Ciavarella: “La tecnologia adottata da XTE nasce da un progetto di ricerca internazionale partito alcuni anni fa- ha spiegato il ricercatore- trasformato in un prodotto migliorativo a vantaggio della prevenzione e della qualità delle cure per ogni utente; abbiamo ottenuto tutte le certificazioni necessarie e il riconoscimento indiscutibile sulla validità del modello realizzato”.

