giovedì, 6 Novembre , 25

NFL sotto choc, Kneeland si spara: morto il giocatore dei Dallas Cowboys

(Adnkronos) - Marshawn Kneeland, 24enne giocatore dei Dallas...

Africa Green Growth Forum, focus su energia pulita e sostenibile

(Adnkronos) - La quinta edizione dell’Africa Green...

Blue economy, l’importanza dei cluster trans-mediterranei

(Adnkronos) - L’evento di Ecomondo 2025 'Blue Horizons:...

Universitas Mercatorum: “Innovazione e sapere per società più equa e sostenibile”

(Adnkronos) - “L’innovazione e il sapere sono strumenti...
assoambiente:-italia-guida-economia-circolare,-sfida-all’80%-lineare
Assoambiente: Italia guida economia circolare, sfida all’80% lineare

Assoambiente: Italia guida economia circolare, sfida all’80% lineare

Video NewsAssoambiente: Italia guida economia circolare, sfida all'80% lineare
Redazione-web
Di Redazione-web

Tasso 20,8% non basta: servono investimenti e regole certe subito

Rimini, 6 nov. (askanews) – L’Italia si conferma tra i campioni europei dell’economia circolare, superando ampiamente la media UE. Il nostro Paese vanta un tasso di utilizzo circolare della materia del 20,8%, ma la vera sfida è appena iniziata: solo un quinto dell’economia italiana è davvero circolare. L’80% del sistema produttivo opera ancora secondo logiche lineari. Dobbiamo trasformare questo primato ambientale in un vero vantaggio competitivo e in una strategia industriale.”L’Italia – spiega Chicco Testa, presidente di Assoambiente – si trova in una posizione buona per quanto riguarda l’economia circolare. Noi ricicliamo più dell’80 % dei rifiuti speciali, cioè industriali, più del 50 % dei rifiuti urbani. Questo ci colloca ai primissimi posti tra i diversi paesi europei. Possiamo fare meglio, ma il punto di partenza è molto buono”. Occorre, secondo Testa “aiutare il mercato dei materiali riciclati. vogliamo, noi abbiamo in Europa un drammatico problema di materie prime, mancanza di materie prime, per cui utilizzare materiali riciclati è importantissimo per la nostra economia. Per questo occorre stabilizzare questo mercato, per esempio imponendo l’obbligo di utilizzo di materiali riciclati in diverse produzioni”.La trasformazione del riciclo in un motore di competitività e decarbonizzazione richiede dunque chiarezza normativa, strumenti economici dedicati e, soprattutto, ingenti investimenti. L’obiettivo è consolidare la sovranità industriale del Paese. La parola d’ordine per le imprese è accelerare gli iter e velocizzare le regole.”E’ convegno assolutamente interessante che ha ribadito un po’ l’approccio, cioè l’importanza che diamo in Italia in tutte le filiere alla circolarità e alla sostenibilità, ma la necessità da parte di tutti sia livello italiano che europeo di sostenere l’industria – dice Giuseppina Papagno, consiglio di presidenza di Federchimica, con delega all’ambiente -. E specialmente di rendere veloce e certa la parte normativa in modo che le industrie possano velocemente investire e portare avanti questi programmi di sostenibilità e circolarità”.La strada tracciata dalle associazioni industriali è chiara: il riciclo deve diventare il nuovo made in Italy, unendo sostenibilità, innovazione e competitività, e trasformando il primato ambientale in una vera strategia industriale nazionale.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.