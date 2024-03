Assobibe: bene Meloni su fisco, confidiamo in cancellazione sugar tax

Siamo unico settore ad avere in arrivo due nuove tasse da primo luglio

Milano, 12 mar. (askanews) – “Condividiamo le parole della premier: lo Stato deve mettere le aziende e i lavoratori nelle migliori condizioni possibili per creare ricchezza, e siamo felici di sentire che il governo conferma di non voler vessare le imprese”. Così il Presidente di Assobibe, Giangiacomo Pierini commentando le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Trento per la cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Trento, parlando di recupero dell’evasione fiscale. Il presidente dell’associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia ha ricordato che le imprese produttrici si troveranno presto a dover fare i conti con due nuove tasse: la plastic e la sugar tax. Quest’ultima, in particolare, incrementerà la fiscalità del 28%, con una contrazione attesa del mercato del 16%, un conseguente calo degli acquisti di materia prima nazionale calcolato in oltre 400 milioni di euro, un freno degli investimenti di 46 milioni di euro e oltre 5 mila posti di lavoro a rischio.

“Siamo l’unico settore ad avere in arrivo due tasse aggiuntive previste per il prossimo primo luglio: una situazione sempre meno sostenibile che provoca enormi incertezze per il comparto, oltre che per la filiera – dichiara Pierini – Confidiamo nella loro cancellazione, affinché le aziende siano messe in condizione di programmare e investire, continuando a produrre valore”.