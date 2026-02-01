assobirra-al-beer&food-attraction-2026:-numeri-e-prospettive-per-la-filiera

Milano, 01 feb. (askanews) – AssoBirra rinnova la propria presenza e patrocinio al Beer&Food Attraction 2026, il salone organizzato da Italian exhibition group dedicato a birre, bevande, food e tendenze per il fuori casa, giunto all’undicesima edizione. Durante la manifestazione, che si terrà presso la Fiera di Rimini dal 15 al 17 febbraio, l’associazione si farà portavoce del comparto brassicolo, che direttamente e con l’indotto occupa circa 112.000 lavoratori e genera oltre 10 miliardi di euro di valore condiviso.

AssoBirra con il presidente Federico Sannella e i vice Paolo Merlin e Serena Savoca sarà presente domenica 15 febbraio, all’Horeca Arena per la cerimonia inaugurale; lo stesso giorno, al pomeriggio, parteciperà al talk filiera birra 2026 a cura di Imbottigliamento, cui partecipano anche Vittorio Ferraris, presidente Unionbirrai e Teo Musso, presidente Consorzio Birra Italiana, e allo show cooking in collaborazione con Federazione italiana cuochi. La birra, con la sua varietà di gusti e sfumature, può diventare l’abbinamento per tanti piatti, aprendo nuove prospettive sul food pairing. In un evento organizzato da AssoBirra in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, il beer sommelier Fabio Mondini presenterà diverse tipologie di birra, selezionate per valorizzare al meglio i sapori e le caratteristiche di tre piatti, preparati dal vivo dall’Executive Chef Antonio Danise.

Lunedì 16 febbraio invece ci sarà il congresso dell’Horeca a cura di Italgrob. Il Congresso si propone di offrire un momento di riflessione sulle sfide attuali e future del settore, in un contesto in cui la filiera della birra si conferma un motore di valore per il Paese. Negli ultimi dieci anni, il comparto ha generato 92 miliardi di euro di ricchezza, con una crescita del valore economico del +33% e un impatto positivo sull’occupazione lungo tutta la catena produttiva. Un contributo che si riflette anche sul mercato dei consumi fuoricasa, canale chiave per le produzioni agroalimentari italiane, birra inclusa.

Nel pomeriggio dello stesso giorno AssoBirra organizza il talk “Il valore della birra nel fuori casa italiano: trend, consumi e il ruolo della spina”. Durante il talk sarà presentata la prima edizione 2026 del Centro informazione birra (Cib), l’osservatorio periodico di AssoBirra che tramite ricerche in partnership con BVA Doxa fotografa l’evoluzione del mondo birrario italiano e racconta l’evoluzione del settore, attraverso dati, insight e contributi autorevoli. Con cadenza trimestrale, il Cib offre una fotografia costantemente aggiornata dei cambiamenti in atto nel mondo birrario, analizzando dinamiche di mercato, filiera e consumi.