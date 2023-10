Assobirra: no aumento accise, peserebbe su filiera e consumatori

Dopo buon 2022 in primi 6 mesi 2023 e cala valore condiviso del 3%

Roma, 12 ott. (askanews) – Un aumento anche solo di pochi centesimi di euro dell’accisa sulla birra “finirebbe per far male a tutti. Anche al consumatore”. E’ l’allarme lanciato da Assobirra, che oggi ha presentato una analisi di Osservatorio Birra, con il settimo Rapporto “La creazione di valore condiviso del settore della birra in Italia”, realizzato da Althesys sulla situazione del comparto anche alla luce del possibile aumento delle accise il primo gennaio 2024.

Secondo Assobirra un aumento delle accise “colpirebbe i produttori, già alle prese con costi sempre più insostenibili, ridurrebbe i margini degli esercenti, e ricadrebbe anche sul consumatore, perché verrebbe anche gravata dall’IVA. Infatti, in una birra alla spina circa 80 centesimi sono imputabili all’accisa mentre su una bottiglia da 0,66 in offerta, il formato più venduto in Italia al supermercato, questa tassa incide per circa il 40% sul prezzo di vendita”.

Inoltre, prosegue Assobirra anche lo Stato guadagnerebbe di meno perché ” birra è l’unica bevanda da pasto gravata da accise, e in passato lo Stato, quando ha abbassato l’accisa sulla birra, ha incassato di più: +27% di entrate erariali nel 2017-2019 rispetto al triennio precedente, che aveva visto gli aumenti di questa tassa. Inoltre, con una minor pressione fiscale i produttori sono stati in grado di fare investimenti, lanciare nuovi prodotti, generando crescita e quindi gettito.

Secondo Osservatorio Birra, una riduzione delle accise potrebbe invece alleggerire la pressione inflattiva per i consumatori e aumentare la competitività della filiera brassicola nazionale. Dopo un 2022 in ripresa, il primo semestre 2023 vede una inversione di tendenza e registra, per la prima volta dopo 2 anni, un calo del valore condiviso di circa il -3%, pari a circa 120 milioni di euro. Se la crisi del comparto si approfondisse, ricorda Assobirra, ne risentirebbe una filiera che dà lavoro a 103mila famiglie e paga allo stato più di 4 miliardi di euro di contribuzione fiscale.

La fotografia di Osservatorio Birra e Althesys viene scattata attraverso il valore condiviso, calcolato analizzando tutte le fasi della filiera della birra, gli effetti diretti delle attività dell’industria birraria nazionale, quelli indiretti e indotti.