Associazione Teatrale “Signori si Nasce”: Un’Iniziativa di Beneficenza e Intrattenimento

Nel cuore della vivace città di Napoli, l’Associazione Teatrale “Signori si Nasce” brilla come un faro di solidarietà e intrattenimento. Fondata da Enzo Esposito, un medico dalla fervida passione per il teatro, oggi presieduta da Ginevra di Criscio (moglie del fondatore) si propone da sempre di preparare commedie di autori contemporanei e dunque poco o per niente conosciute poi arrangiate e ampliate dallo stesso Enzo Esposito con l’aiuto di Giorgio Esposito (figlio) che insieme ne curano la regia.

L’Associazione “Signori si Nasce” è costituita tutta da professionisti e lavoratori nella vita che una volta l’anno con passione e dedizione diventano attori per il nobile scopo di fare beneficenza. Questa associazione si è distinta negli ultimi tre anni grazie a una collaborazione fruttuosa con l’Associazione Italiana Leucemie e Linfomi (AIL), presieduta dalla stimata dott.ssa Valeria Rotoli.

L’obiettivo primario di questa collaborazione è quello di sostenere la causa della lotta contro le leucemie e i linfomi, offrendo al contempo al pubblico un’esperienza teatrale indimenticabile. Durante le serate di rappresentazione, l’AIL allestisce i propri stand nei pressi del teatro, proponendo la vendita di uova pasquali e colombe pasquali, così da raccogliere fondi aggiuntivi per sostenere la ricerca e le attività a favore dei malati.

Quest’anno, Enzo e Giorgio Esposito, con occhio attento e sensibilità artistica, hanno selezionato una commedia inedita dell’acclamato autore contemporaneo Raffaele Caianiello. Intitolata “Così è… la vita”, questa commedia promette di rapire il pubblico con la sua trama leggera e scorrevole, ambientata all’interno della hall di una pensione. Qui, tra le pareti di un luogo così comune eppure così ricco di potenzialità narrativa, si dipana una serie di storie caratterizzate da personaggi bizzarri e divertenti.

Ma al di là delle risate e delle situazioni esilaranti, c’è un filo conduttore che tiene insieme tutte queste vicende: l’amore. È proprio questo nobile sentimento a fungere da collante per le diverse trame che si intrecciano sulla scena, trasportando il pubblico in un mondo di emozioni e riflessioni, dove la leggerezza della commedia si sposa armoniosamente con la profondità dei sentimenti umani.

L’Associazione Teatrale “Signori si Nasce” non è solo un luogo dove godere di spettacoli di alta qualità, ma è anche un esempio tangibile di come l’arte possa essere strumento di cambiamento sociale e solidarietà. Grazie alla generosità del suo pubblico e all’impegno dei suoi fondatori, questa associazione continua a brillare come un faro di speranza e sostegno per coloro che lottano contro le malattie ematologiche, dimostrando che, con un po’ di creatività e tanto cuore, è possibile fare la differenza.

L’articolo Associazione Teatrale “Signori si Nasce”: Un’Iniziativa di Beneficenza e Intrattenimento proviene da Notiziedi.it.