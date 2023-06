Assocostieri in assemblea, focus su transizione energetica

Tra ospiti ministri Pichetto Fratin e Urso

Roma, 16 giu. (askanews) – Martedì 20 giugno, alla Sala Orlando di Confcommercio a Roma, si svolgerà l’Assemblea annuale di Assocostieri, l’associazione di riferimento per le aziende che operano nel settore della logistica energetica nata nel 1983. La tassazione dei prodotti energetici, i combustibili di transizione e lo sviluppo delle comunità energetiche in ambito portuale saranno i temi centrali che animeranno la conferenza organizzata da Assocostieri in quell’occasione.

I saluti istituzionali saranno affidati alle 14.30 al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin e al presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. I lavori avranno inizio con la relazione del Presidente di Assocostieri, Diamante Menale. A chiudere i lavori alle 17.30 sarà il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

La conferenza organizzata da Assocostieri – dal titolo ‘La logistica energetica, asset strategico del Mediterraneo’ – sarà un’occasione d’incontro e confronto costruttivo sui temi della transizione energetica. Le tre tavole rotonde affronteranno il tema dei combustibili di transizione e dello sviluppo della logistica energetica nel settore navale e terrestre, l’evoluzione del settore energetico sulla base del decreto Carburanti, imposte ambientalmente orientate ed extraprofitti, le comunità energetiche in ambito portuale per rispondere alle esigenze di sostenibilità e sicurezza degli approvvigionamenti.

“La transizione energetica – ha commentato il direttore generale di Assocostieri Dario Soria – è un’opportunità, ma per raggiungere la neutralità carbonica al 2050 occorre creare un sistema di infrastrutture competitivo. L’utilizzo sempre maggiore dei combustibili rinnovabili e alternativi implica un nuovo assetto delle infrastrutture della logistica, che richiede un grande sforzo di adattamento agli operatori. La sostenibilità resta certamente centrale, ma è importante tenere in debito conto la sicurezza energetica. Per la progressiva decarbonizzazione del settore occorre intervenire con investimenti e processi autorizzativi snelli e semplificati nonché intervenire sulla tassazione dei prodotti energetici introducendo una tassazione agevolata su biocarburanti e su combustibili alternativi nonché prevedendo meccanismi di premialità”.

