assoenologi:-il-13-marzo-a-firenze-il-forum-“vino-e-giovani”

Milano, 6 mar. (askanews) – Si terrà venerdì 13 marzo a Firenze il forum di Assoenologi “Vino e Giovani: un incontro tra cultura e responsabilità”. L’appuntamento è fissato a Palazzo Medici Riccardi dalle 9.30 alle 14 e nel corso della mattinata sarà presentato ufficialmente anche il 79esimo Congresso nazionale dell’associazione.

Il forum punta a mettere a fuoco il rapporto tra nuove generazioni e vino, partendo dai cambiamenti nei modelli di consumo e dal tema della responsabilità. L’idea è ascoltare i giovani e far dialogare le loro testimonianze con il contributo del mondo scientifico, accademico e dell’informazione. “Non possiamo limitarci a parlare ai giovani, dobbiamo imparare ad ascoltarli” ha sottolineato il presidente Riccardo Cotarella, ricordando che “il vino è cultura, identità, territorio, ma è anche responsabilità. Serve un linguaggio chiaro, fondato su evidenze scientifiche e non su pregiudizi, per accompagnare le nuove generazioni verso un consumo consapevole, lontano dagli eccessi e vicino alla conoscenza”.

Alle 10 sono previsti i saluti istituzionali del presidente Cotarella, dell’eurodeputato Dario Nardella, membro della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo ed ex sindaco di Firenze, e di Carlo Boni, consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze. Gli interventi saranno coordinati dal giornalista Andrea Pancani. Dopo l’introduzione di Assoenologi Giovani, prenderanno la parola Giorgio Calabrese, medico specializzato in scienza dell’alimentazione, con una relazione su vino e salute, Dario Stefàno, presidente del Centro studi enoturismo dell’Università Lumsa di Roma, sul rapporto tra nuove generazioni, consumo e cultura del vino, e Vincenzo Russo, professore di psicologia dei consumi e neuromarketing alla Iulm di Milano, con un intervento dedicato alle percezioni sociali e al consumo consapevole. In programma anche l’intervento dell’enologo Niccolò Lazzari su social media, giovani e mondo del vino.

Durante la mattinata sarà inoltre presentato il progetto “Cannonau, un vino giovane”, promosso da Sardegna Ricerche insieme con il Brainlab della Iulm di Milano, l’Università di Cagliari e lo Ied. Alle 12 è prevista la presentazione ufficiale del 79esimo Congresso nazionale Assoenologi. La chiusura dei lavori è fissata alle 13 con un aperitivo finale di networking.