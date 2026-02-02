assolombarda-nell’hub-for-made-in-italy-di-italiacamp-ad-abu-dhabi

Siglato accordo operativo: “Occasione per crescere in Oriente”

Abu Dhabi, 2 feb. (askanews) – L’Hub for Made in Italy di Abu Dhabi di Italiacamp ha ospitato la firma dell’accordo operativo tra Assolombarda, Fouad Alghanim & Sons Group of Companies, SACE e SIMEST, un’alleanza strategica per creare nuove opportunità di business per le PMI italiane nei Paesi del Golfo.”Con questo accordo molto operativo – ha detto Alvise Biffi, presidente di Assolombarda- porteremo opportunità concrete e progetti alla filiera dell’eccellenza delle oltre 7.000 imprese associate ad Assolombarda che qui a Italiacamp avranno un appoggio locale. In Assolombarda siamo la casa delle imprese, oggi abbiamo aperto la casa delle imprese italiane qui ad Abu Dhabi all’interno dell’Italiacamp per crescere nel mondo con i nostri partner”.La presenza di Assolombarda con un presidio sottolinea il ruolo dell’Hub for Made in Italy di Italiacamp come piattaforma per il sistema industriale italiano nella regione e come luogo di connessione tra imprese, istituzioni e partner locali.”Il ruolo dell’Hub – ha aggiunto Leo Cisotta, General Manager di Italiacamp EMEA – è fondamentale soprattutto per le piccole e medie imprese che vengono negli Emirati e che possono utilizzare la piattaforma Emiratina per rilanciare le proprie attività della zona EMEA, ma anche l’area Est del mondo. Questa è la grande scommessa per i prossimi anni, cercare di essere sempre più solidi, sempre più bravi a far comprendere le enormi potenzialità di un mondo che si rivolge a Oriente e che le aziende italiane ancora poco frequentano. Questa è la grande scommessa per il futuro”.