lunedì, 2 Febbraio , 26

Milano-Cortina, mobilità sostenibile alle Olimpiadi: gli investimenti di Fs per le infrastrutture chiave

(Adnkronos) - Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono...

Candelora, la festa della luce che segna il destino dell’inverno

(Adnkronos) - Oggi, 2 febbraio 2026, si celebra...

Sinner, quando torna in campo? Il calendario di Jannik dopo Australian Open

(Adnkronos) - Quando torna in campo Jannik Sinner?...

Assegno unico 2026, in arrivo gli aumenti: quando arrivano, tabelle Inps

(Adnkronos) - L'Assegno unico universale in aumento dell'1,4%...
assolombarda-nell’hub-for-made-in-italy-di-italiacamp-ad-abu-dhabi
Assolombarda nell’Hub for Made in Italy di Italiacamp ad Abu Dhabi

Assolombarda nell’Hub for Made in Italy di Italiacamp ad Abu Dhabi

Video NewsAssolombarda nell'Hub for Made in Italy di Italiacamp ad Abu Dhabi
Redazione-web
Di Redazione-web

Siglato accordo operativo: “Occasione per crescere in Oriente”

Abu Dhabi, 2 feb. (askanews) – L’Hub for Made in Italy di Abu Dhabi di Italiacamp ha ospitato la firma dell’accordo operativo tra Assolombarda, Fouad Alghanim & Sons Group of Companies, SACE e SIMEST, un’alleanza strategica per creare nuove opportunità di business per le PMI italiane nei Paesi del Golfo.”Con questo accordo molto operativo – ha detto Alvise Biffi, presidente di Assolombarda- porteremo opportunità concrete e progetti alla filiera dell’eccellenza delle oltre 7.000 imprese associate ad Assolombarda che qui a Italiacamp avranno un appoggio locale. In Assolombarda siamo la casa delle imprese, oggi abbiamo aperto la casa delle imprese italiane qui ad Abu Dhabi all’interno dell’Italiacamp per crescere nel mondo con i nostri partner”.La presenza di Assolombarda con un presidio sottolinea il ruolo dell’Hub for Made in Italy di Italiacamp come piattaforma per il sistema industriale italiano nella regione e come luogo di connessione tra imprese, istituzioni e partner locali.”Il ruolo dell’Hub – ha aggiunto Leo Cisotta, General Manager di Italiacamp EMEA – è fondamentale soprattutto per le piccole e medie imprese che vengono negli Emirati e che possono utilizzare la piattaforma Emiratina per rilanciare le proprie attività della zona EMEA, ma anche l’area Est del mondo. Questa è la grande scommessa per i prossimi anni, cercare di essere sempre più solidi, sempre più bravi a far comprendere le enormi potenzialità di un mondo che si rivolge a Oriente e che le aziende italiane ancora poco frequentano. Questa è la grande scommessa per il futuro”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.