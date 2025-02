Assolta la regista iraniana Maysoon Majidi: in arresto da oltre un anno in Italia

ROMA – Assolta: Maysoon Majidi è estranea ai fatti imputati. Si è conclusa così, al tribunale di Crotone, la vicenda giudiziaria di Maysoon Majidi, la regista, artista e attivista curdo-iraniana arrestata il 31 dicembre del 2023 e accusata di traffico di esseri umani dalla procura calabrese.

IN FUGA DA TEHERAN

La 28enne nel 2023 è fuggita prima dall’Iran e poi dal Kurdistan iracheno perché aveva partecipato al movimento di protesta contro il governo noto come ‘Donna, vita, libertà’, che nel settembre 2022 ha ripreso vigore, dopo la morte di una studentessa universitaria di 21 anni, Mahsa Jina Amini, mentre era in stato di fermo presso un commissariato della polizia morale di Teheran. Le violazioni dei diritti umani e civili che in Iran colpiscono specialmente le donne hanno portato in piazza migliaia di manifestanti, e spinto tanti artisti come Majidi a esporsi con contenuti culturali e iniziative a favore della democrazia. Tale attivismo, come lei stessa ha raccontato, le ha causato dei problemi, fino alla decisione di lasciare il Paese.

ARRESTATA DOPO L’ARRIVO IN ITALIA IN UN BARCONE

Una volta giunta in Italia però, dove era pronta a chiedere l’asilo politico, la polizia l’aveva arrestata insieme alla compagna di viaggio Marjan Jamali, 31 anni. Per loro, che avevano accusato di molestie alcuni uomini a bordo, l’accusa di essere le scafiste del barcone. Mentre Jamali, che ha un bambino piccolo, ha ottenuto i domiciliari in tempi brevi, Majidi è invece rimasta in carcere a lungo. Entrambe hanno raccontato di aver avuto subito dopo l’arresto un’assistenza legale inadeguata, a partire dal fatto che il mediatore linguistico parlasse arabo e non farsi, la lingua ufficiale dell’Iran. Per molto tempo l’attivista ha lamentato di ritrovarsi dietro le sbarre, senza riuscire a comprendere fino in fondo perché si trovasse in quella situazione, con ripercussioni sulla sua salute. Il suo avvocato, Giancarlo Liberati, a un certo punto denunciò che la 28enne era arrivata a pesare meno di 40 chili. A ottobre, infine, i giudici avevano fatto decadere la misura cautelare.

NOURY (AMNESTY): “PER MAYSOON MAJIDI È LA FINE DI UN INCUBO”

“Finalmente oggi si chiude una persecuzione durata oltre un anno, di una giovane attivista che aveva chiesto protezione e invece si è ritrovata a lungo in carcere, in un processo con l’accusa di scafista”. Così all’agenzia Dire Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, commenta a caldo la notizia dell’assoluzione dell’attivista curdo-iraniana Maysoon Majidi, in carcere da gennaio 2024 con l’accusa di scafismo.Continua Noury: “C’è quindi grande soddisfazione perché tutto questo oggi è terminato. Restano però i problemi di fondo. Primo, il Testo unico sull’immigrazione, che confonde la figura dello scafista con quello del trafficante – sapendo bene che i trafficanti stanno sulla terra festa – e poi quest’ansia performativa del cosiddetto decreto Cutro, che chiede di combattere gli scafisti attraverso l’orbe terracqueo, che ha fatto sì che Majidi finisse in questo incubo. Restano tutti lì quindi i problemi legislativi e politici che l’hanno portata in carcere nel Paese in cui aveva chiesto protezione internazionale”.

