Assolto in Appello l’ex sottosegretario all’Economia Nicola Cosentino

AGI – I giudici della corte di Appello di Napoli hanno assolto l’ex sottosegretario all’Economia, Nicola Cosentino, nell’ambito del processo denominato ‘Il Principe e la scheda ballerina’.

Cosentino in primo grado era stato condannato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere a 5 anni e mezzo per il reato di tentativo di reimpiego di capitali illeciti con l’aggravante mafiosa, in relazione al finanziamento di cinque milioni di euro per la costruzione di un centro commerciale a Casal di Principe, struttura che non fu mai realizzata.

Secondo il filone investigativo della Dda di Napoli, il centro commerciale era stato voluto dal clan dei Casalesi.

