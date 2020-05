Assoprevidenza, no riscatto fondo pensione, sì contributi volontari

“State a casa” vale anche per la salute della pensione complementare. Rivolgendosi a tutti coloro che sono molto vicini all’uscita dall’attività lavorativa, e che potrebbero essere tentati di riscattare subito il capitale accumulato con un fondo integrativo, il Presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello consiglia di mantenere la posizione. E’ un consiglio “tecnico”: “Com’è noto – spiega Corbello – il valore della posizione previdenziale individuale dell’iscritto deriva dalla valutazione, a prezzi correnti, dell’investimento nel fondo di appartenenza. Da febbraio in avanti, con il deflagrare del Coronavirus, le Borse e i mercati finanziari in generale hanno subito violenti ridimensionamenti, con il risultato che l’ammontare delle posizioni dei singoli risulta inferiore,

