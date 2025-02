Assovini Sicilia a “Wine Paris” con 20 Cantine associate

Alla fiera di Parigi saranno in tutto 32 le aziende siciliane

Milano, 9 feb. (askanews) – Sono venti le aziende di Assovini Sicilia che parteciperanno a “Wine Paris 2025”, la fiera internazionale dedicata ai professionisti del vino e degli alcolici, in programma dal 10 al 12 febbraio 2025 nella capitale francese.

Significativa la presenza della Sicilia, in tutto 32 le aziende siciliane (20 delle quali di Assovini), negli spazi del Padiglione 6 messi a disposizione, per la collettiva regionale, dall’Istituto regionale della vite e dell’olio (Irvo).

“Le aziende di Assovini Sicilia a Wine Paris 2025 rappresenteranno la qualità e l’eccellenza della nostra realtà associativa e della sua produzione” commenta Mariangela Cambria- presidente di Assovini Sicilia, spiegando che “il nostro obiettivo è di valorizzare ogni territorio e promuovere l’unicità e la varietà vitivinicola siciliana dei nostri associati”

Le aziende di Assovini Sicilia che parteciperanno a Wine Paris 2025 sono: Alessandro di Camporeale, Baglio del Cristo di Campobello, Baglio di Pianetto, Barone di Villagrande, Candido, Caruso&Minini, Centopassi, Chitarra, Cusumano, Disisa, Feudo Montoni, Firriato, Horus, Rallo, Spadafora, Tasca d’Almerita, Tenuta di Fessina, Tenute Lombardo, Tenute Nicosia e Vivera.