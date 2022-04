Assunta Almirante e “l’ereditÃ  morale” del marito Giorgio: polemica per il tweet di Rosato

ROMA – “Con Assunta Almirante scompare una testimone di rilievo dell’eredità morale e politica del marito Giorgio Almirante e del Movimento Sociale Italiano. Una donna dalla grande intelligenza e lucidità, rispettata anche dagli avversari politici. Un pensiero alla famiglia”. Questo tweet del presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, per ricordare la morte di Donna Assunta, ha suscitato non poche polemiche.

Con Assunta Almirante scompare una testimone di rilievo dell’eredità morale e politica del marito Giorgio Almirante e del Movimento Sociale Italiano. Una donna dalla grande intelligenza e lucidità, rispettata anche dagli avversari politici. Un pensiero alla famiglia— Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) April 26, 2022

LE CRITICHE SUI SOCIAL

Sui social network, diversi utenti hanno criticato le parole scelte dal vicepresidente della Camera. Tra questi, il giornalista Luca Bottura, che su Twitter ha replicato a Rosato: “Con tutto il rispetto per i defunti, l’eredità morale e politica del marito è il neofascismo. Lei è sicuro di quello che scrive?”.

A Rosato è stato fatto notare che Almirante durante il fascismo faceva parte della redazione della rivista ‘La difesa della razza’, che nel 1938 pubblicò il ‘Manifesto della razza’, e che nella fase della Repubblica di Salò ricoprì il ruolo di capo di gabinetto del ministero della Cultura popolare.

IL CHIARIMENTO DI ROSATO

In un successivo tweet, Rosato ha cercato di chiarire il senso delle sue parole: “Ma qualcuno pensa davvero che sono diventato estimatore politico di Almirante e non che fosse un tweet di condoglianze? Mi sembrava abbastanza ovvio, ma vedo che si trova sempre modo di polemizzare… Lo preciso per quelli che in buona fede avessero frainteso”.

