ASSURDO a Milano: caroselli di auto e moto, quanti tifosi in strada per festeggiare il Milan! Per loro non c’è Covid (né zona rossa) | VIDEO!

Ha davvero del clamoroso quello che sta succedendo a Milano in questi minuti e cioè allo scoccare della mezzanotte che consegna il nostro paese all’ennesima “zona rossa anti-covid” (zona rossa che, ricordiamo ai nostri lettori, equivale a una sorta di lockdown). Proviamo a ricostruire il tutto partendo da quanto accaduto allo Stadio Meazza: il Milan, decimato oltre ogni misura dagli infortuni, riesce ugualmente a battere la Lazio e a consolidare dunque il primo posto in classifica. Nessuno avrebbe mai pronosticato un risultato simile visto che Pioli ha dovuto schierare finanche “le riserve delle riserve” contro una diretta rivale. La squadra però ha reagito benissimo al test. “Abbiamo il fuoco dentro”, ha detto il tecnico del diavolo nel post partita. Dopo l’ennesima vittoria, drappelli di tifosi rossoneri si sono letteralmente riversati nelle strade del capoluogo lombardo in spregio a ogni normativa anti-covid (senza considerare, come scritto in premessa, che a mezzanotte – cioè tra pochissimi minuti – scatta la zona rossa in tutta Italia).

“Inferno di gioia” a Milano…

Vien da chiedersi se i tifosi riusciranno a riguadagnare le loro abitazioni nel giro di pochi minuti. La domanda è ovviamente retorica visto che sono le 23.55 e lo show sembra destinato a durare: caroselli di auto e motociclette stanno ancora sfilando sotto un cielo trapuntato di fumogeni rossi e neri. Diversamente da quanto accaduto per il Napoli reduce dalla vittoria in Coppa Italia (in un periodo, peraltro, relativamente tranquillo per quel che riguardava l’indice dei contagi), nessun organo di informazione ha evidenziato la cosa. Ancora una volta, dispiace ammetterlo, siamo al cospetto del più classico dei “due pesi-due misure”. Certo è che, a voler essere clementi, è difficile trattenere l’entusiasmo del popolo milanista. Dopo dieci anni di purgatorio il diavolo torna finalmente a vedere la luce. Il Milan è attualmente saldo al primo posto in graduatoria e a questo punto può davvero lottare per l’obiettivo massimo.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/icewithes/status/1341814781234298880″]

