“Assurdo che De Laurentiis metta in discussione Gattuso. All’Inter funziona diversamente…”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attuale momento del Napoli. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso è in discussione? Assurdo!”

“Volendo creare un parallelo con i fatti di casa Inter, devo dire che Conte non è mai stato messo in discussione. In casa nerazzurra – prosegue Biansin – i dirigenti non vanno d’accordo con il tecnico, ma non hanno mai pensato di esonerarlo. Perché a Napoli le cose stanno diversamente? Vi ricordo che il tweet del club partenopeo ha confermato il tecnico che è potenzialmente terzo in classifica. Non ha molto senso. Per quanto mi riguarda è assurdo non credere in Gattuso ed è assurdo che è proprio il suo presidente a non credere in lui”.

