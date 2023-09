Aste Bolaffi, Filippo Lotti nuovo direttore generale e ad

Filippo Bolaffi resta presidente

Milano, 7 set. (askanews) – A partire dall’11 settembre Filippo Lotti sarà il nuovo direttore generale di Aste Bolaffi S.p.A. e, in seguito all’approvazione del bilancio 2023 della società, subentrerà anche come amministratore delegato a Filippo Bolaffi, che manterrà il ruolo di presidente. Filippo Lotti, già amministratore delegato di Sotheby’s Italia, manager con oltre 35 anni di esperienza nel mercato del collezionismo e delle aste, esperto bibliofilo e banditore d’asta trilingue, è stato chiamato al timone della casa d’aste del Gruppo Bolaffi, dal 1890 leader per il collezionismo e marchio storico italiano.

Filippo Bolaffi, Ad del Gruppo che fa capo a Bolaffi S.p.A., commenta: “Sono entusiasta e orgoglioso di dare il benvenuto nella squadra a Filippo Lotti, collega che stimo da molto tempo, manager di caratura internazionale, e anche profondo conoscitore della materia che trattiamo tutti i giorni, in virtù delle sue origini da specialist. Con la sua grande esperienza Lotti darà ulteriore impulso al percorso di crescita di Aste Bolaffi, che, dopo aver raggiunto una propria posizione di primo piano nel mercato nazionale, ha l’obiettivo di consolidarla ulteriormente e si pone la sfida di giocare anche un ruolo da protagonista nel panorama internazionale».

Dal canto suo, Filippo Lotti, Dg e Ad in pectore di Aste Bolaffi, dichiara: “Sono felice ed onorato di unirmi al team di Aste Bolaffi, azienda di grande tradizione, a proprietà familiare ma gestita con modelli moderni e strutturati, e con un progetto di sviluppo che riguarda tutte le principali categorie del collezionismo in una prospettiva internazionale oltre che italiana. Sono impaziente di cominciare questa nuova avventura insieme ai nuovi colleghi già in questa stagione autunnale 2023, che prevede un calendario ricco di opportunità interessanti e variegate”.

Aste Bolaffi è la società del Gruppo Bolaffi che allestisce vendite all’asta di oggetti da collezione (francobolli, monete, gioielli, orologi, penne stilografiche, vini pregiati e distillati, manifesti, arredi e dipinti antichi, opere d’arte moderna e contemporanea, oggetti di design, auto e moto, libri rari e autografi, memorabilia sportivi e cinematografici, vintage fashion). La casa d’aste nasce nel 1990, ma il legame che unisce il nome Bolaffi al mondo del collezionismo risale a un secolo prima quando, nel 1890 a Torino, iniziò con la filatelia un’avventura imprenditoriale di successo, arrivata senza soluzione di continuità fino al terzo millennio, con Filippo Bolaffi, quarta generazione della famiglia fondatrice, alla guida delle società del Gruppo.